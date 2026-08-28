Ушаков назвал иностранных гостей, которые выступят на пленарном заседании ВЭФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент Индонезии Прабово Субианто, премьер Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян выступят 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
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