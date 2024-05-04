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Селюк назвал Дзюбу разочарованием сезона в РПЛ: «Нашел себя в шоу-бизнесе, в футболе стало меньше получаться. Видимо, это окончание карьеры» 

«Закрытие — это разочарование сезона. Мы уже видим в этом году, что Дзюба значительно слабее и хуже выглядел, и, по всей видимости, это окончание его карьеры.

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