Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ

Бывший военачальник опасается “крайне негативных последствий” действий нового главкома. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал СМИ, что задачей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которая поставлена перед ним киевской администрацией, стали «крайне опасные для состояния» украинской армии операции.
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