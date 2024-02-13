Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ

Бывший военачальник опасается “крайне негативных последствий” действий нового главкома. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал СМИ, что задачей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которая поставлена перед ним киевской администрацией, стали «крайне опасные для состояния» украинской армии операции.