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Царьград

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"Главное событие последних лет": Экономист займёт пост министра обороны. Эксперты высказались почти единогласно

"Главное событие последних лет": Экономист займёт пост министра обороны. Эксперты высказались почти единогласно

В преддверии инаугурации президента, военное экспертное сообщество России строило многочисленные прогнозы.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Назовите хотя бы одно событие в &quot;верхах&quot;,когда бы &quot;эксперты&quot; были ПРОТИВ???
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15 час.

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