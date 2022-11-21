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«Спартак» отказался от трансфера 17-летнего нападающего Шуманского. БАТЭ хотел 350-400 тысяч евро

«Спартак» отказался от трансфера нападающего БАТЭ Артема Шуманского. БАТЭ планировал заработать на трансфере 17-летнего нападающего около 350-400 тысяч евро, а также прописать в соглашении бонусы за достижения целей и процент с дальнейшем перепродажи.

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