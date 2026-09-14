Лихачев и Гросси обсудили ядерную безопасность ЗАЭС и ситуацию в Энергодаре

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также ситуацию в Энергодаре.