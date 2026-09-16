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Регионы России

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МИД России резко раскритиковал деятельность Кайи Каллас

МИД России резко раскритиковал деятельность Кайи Каллас

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 16 сентября дала резкую оценку деятельности верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас.

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