Яна ВолковаВ мире животныхВ ожидании достойного предложения роскошный котёнок! Санкт-Петербург и ЛОБЕНДЖАМИН"Нежнее нежного душа твоя."В ожидании достойного предложения роскошный котёнок БЕНЯ.Вернуться к статье67НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнна ТретьяковаПусть поскорее найдутся хозяева для такого милого мальчишки!МюмзикМилашка! И глаза умные!ХЭХаликова ЭляРепост юному джентльмену Бенджамину!!!IHIrina HLUDNEVAРепост красавчику!techno_unionmailru ПетроваРепост,очень красивый.нина ромашкинаКакой чудесный ушастик! Пусть найдутся для тебя добрые хозяева!Комментировать
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