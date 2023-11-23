За подделку протоколов собраний жильцов предлагают наказывать по отдельной статье УК

Фальсификация позволяет сразу взять управление домом в свои руки, незаконно повышать тарифы и вводить оплату несуществующих услуг В Уголовный кодекс РФ предлагают ввести отдельную статью с наказанием за махинации с протоколами собраний жильцов, пишет "Парламентская газета".