Без названия

﻿﻿"После неудачного опыта моделирования бровей у меня на лице остались две тонкие нити. Как заставить брови расти быстрее? И самое главное "нарисовать" их" Какой инструмент лучше использовать для этой цели? Сейчас существует так много вариантов выбора, включая тени для век, карандаши и помады для бровей.