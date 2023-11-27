Страны НАТО хотят согласовать рекомендации для вступления Украины в альянс

РИАМО - 27 ноя. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что главы министерств иностранных дел стран-членов НАТО собираются на встрече в Брюсселе 28-29 ноября, чтобы обсудить рекомендации по реформам, необходимым для присоединения Украины к альянсу, передает ТАСС.
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