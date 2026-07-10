Шубенков потерял надежду на изменение ситуации с допуском российских легкоатлетов

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал решение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о недопуске российских спортсменов.
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