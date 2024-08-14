Про вытеснения И ещё несколько слов о том, что думают и чувствуют добрые русские люди.Вчера с утра я написала в дико модном телеграмме следующее:"И опять по России-24 прозвучали слова "наши войска выдавливают противника из Суджанского района Курской области".
Санитарная зона вместо Украины: Все, что не войдет в состав России, будет под жестким контролем
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Ты , главное, шаровары бандеровские почаще вытряхивай, гадишь много , вот и завонялО.
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13 час.
ВА
Владимир Амосов
"Выдавливать" говорят те у кого выдавливаемые не сжигали родственников в Одессе, не убивали детей на детских площадках на глазах у родителей в Донецке и Белгороде. Не надо закрывать глаза. Третья мировая война уже идет. И Запад не желает никаких переговоров, ибо речь идет о обязательном поражении одной из сторон. Это в лучшем случае. А мы желаем быть пораженной страной? Вопрос уже ставится "Быть или не быть России?" Решать надо сейчас. Завтра будет поздно.
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12 час.
Геннадий Сытник
Что то ты, пиздарвань хохляцкая, разошелся... А раз разошелся - пиздуй на хуй. Экспрессом.
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10 час.
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