Медвежий угол
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Медвежий угол

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Санитарная зона вместо Украины: Все, что не войдет в состав России, будет под жестким контролем

Санитарная зона вместо Украины: Все, что не войдет в состав России, будет под жестким контролем

Про вытеснения И  ещё  несколько слов  о том,  что  думают  и  чувствуют    добрые  русские  люди.Вчера  с  утра  я   написала  в  дико  модном  телеграмме  следующее:"И  опять      по  России-24    прозвучали  слова  "наши  войска  выдавливают  противника  из  Суджанского  района Курской  области".

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Ты , главное, шаровары бандеровские почаще вытряхивай, гадишь много , вот и завонялО.
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13 час.
ВА
Владимир Амосов
&quot;Выдавливать&quot; говорят те у кого выдавливаемые не сжигали родственников в Одессе, не убивали детей на детских площадках на глазах у родителей в Донецке и Белгороде. Не надо закрывать глаза. Третья мировая война уже идет. И Запад не желает никаких переговоров, ибо речь идет о обязательном поражении одной из сторон. Это в лучшем случае. А мы желаем быть пораженной страной? Вопрос уже ставится &quot;Быть или не быть России?&quot; Решать надо сейчас. Завтра будет поздно.
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12 час.
Геннадий Сытник
Что то ты, пиздарвань хохляцкая, разошелся... А раз разошелся - пиздуй на хуй. Экспрессом.
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10 час.

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