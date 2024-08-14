Санитарная зона вместо Украины: Все, что не войдет в состав России, будет под жестким контролем

ВА

Владимир Амосов

"Выдавливать" говорят те у кого выдавливаемые не сжигали родственников в Одессе, не убивали детей на детских площадках на глазах у родителей в Донецке и Белгороде. Не надо закрывать глаза. Третья мировая война уже идет. И Запад не желает никаких переговоров, ибо речь идет о обязательном поражении одной из сторон. Это в лучшем случае. А мы желаем быть пораженной страной? Вопрос уже ставится "Быть или не быть России?" Решать надо сейчас. Завтра будет поздно.