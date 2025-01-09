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Матерное враньё шута Зеленского, или «Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус»

Матерное враньё шута Зеленского, или «Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус»

Плохой английский и хамский тон высказываний На днях американский блогер Лекс Фридман (родившийся в СССР Алексей Фридман, в детстве эмигрировавший в США) опубликовал интервью с Зеленским, которое тот дал в конце декабря 2024 года.

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