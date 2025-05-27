На работу аэропорта Домодедово введены временные ограничения

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко На работу аэропорта Домодедово были введены временные ограничения. Сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко в 23:50 27 мая.
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