ФАС попросила ретейлеры ограничить цены на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма 18 торговым организациям с напоминанием о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложением ввести ограничения на цены и наценки на наиболее востребованные позиции школьного ассортимента.
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