ФАС попросила ретейлеры ограничить цены на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма 18 торговым организациям с напоминанием о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложением ввести ограничения на цены и наценки на наиболее востребованные позиции школьного ассортимента.