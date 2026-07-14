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Парламентская газета

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ФАС попросила ретейлеры ограничить цены на школьные товары

ФАС попросила ретейлеры ограничить цены на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма 18 торговым организациям с напоминанием о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложением ввести ограничения на цены и наценки на наиболее востребованные позиции школьного ассортимента.

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