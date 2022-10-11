Володин назвал киевский режим террористическим

Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что киевский режим стал террористическим, а его руководитель, президент Украины Владимир Зеленский, "встал в один ряд" международными террористами.
Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что киевский режим стал террористическим, а его руководитель, президент Украины Владимир Зеленский, "встал в один ряд" международными террористами.
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