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Володин назвал киевский режим террористическим

Володин назвал киевский режим террористическим

Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что киевский режим стал террористическим, а его руководитель, президент Украины Владимир Зеленский, "встал в один ряд" международными террористами.

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