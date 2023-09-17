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Главный арбитр КХЛ о том, что судьи извинились за ошибку в игре СКА: «Не хочется быть злыми дядями, которые только наказывают»

– Порадовал «fair play» со стороны арбитров, когда в матче «Локомотив» – СКА (3:2) они подъехали к лавке гостей и извинились за то, что в первом периоде удалили Илью Федотова за подножку, признав, что фола там не было.

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