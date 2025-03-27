Эксперт Рандаева: жители Китая всё чаще покупают товары из России

Китаист перечислила категории русских товаров, на которые вырос спрос в Поднебесной.Генеральный директор российско-китайской консалтинговой компании SinoRuss Сурана Раднаева в интервью "КП" объяснила, почему в Китае растёт интерес к товарам из России.