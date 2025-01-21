«Большой хапок» 90-х срока давности не имеет — предприятия олигархов начнут национализировать

Дмитрий Аграновский: Государство возвращает имущество, утраченное в результате сомнительных процессов Михаил Зубов Фото: Виталий Иванов/ ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Некоторые российские олигархи и западные акционеры будут вынуждены вернуть государству ту собственность, которую незаконно захватили в девяностые годы прошлого века.
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