Роботакси Amazon не распознало густой дым на месте пожара: Zoox отзывает весь парк беспилотников

После инцидента в Лас-Вегасе компания обновит программное обеспечение всех 105 автономных автомобилей, чтобы они могли распознавать задымление на местах работы экстренных службКомпания Zoox, принадлежащая Amazon, объявила отзыв всего парка из 105 беспилотных автомобилей после инцидента, в котором одно из роботакси не смогло корректно распознать густой дым на месте пожара.
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