Приставы взыскали с велосипедистов и самокатчиков в Петербурге более 1,3 миллиона рублей

Чаще всего нарушают ПДД жители Центрального, Приморского и Кировского районов В Северной столице с начала текущего года судебные приставы возбудили 139 исполнительных производств в отношении велосипедистов и самокатчиков.
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