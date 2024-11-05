В Москве открыли мемориальную доску Евгению Николаевичу Чернышеву

Сегодня в Москве на Бескудниковом бульваре открыта мемориальная доска Герою Российской Федерации полковнику внутренней службы Евгению Николаевичу Чернышеву, она установлена на фасаде дома, в котором он жил с 1977 года.
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