Французские военные станут основной целью российской армии, когда приедут на Украину. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.
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