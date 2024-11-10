Вяльбе о квадробинге: «Это надо пресечь. Слава господи, у моей дочери нет наклонностей замяукать как кошечка или затявкать как собачка»

«Слушайте, я традиционный человек, абсолютно нормальный. Как я уже сказала, я дитя Советского Союза. Мне кажется, там бы посмотрели [косо] на всех нас, что мы вообще даже это обсуждаем.
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