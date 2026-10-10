Кличко сообщил о перебоях с водой из-за отключения света в Киеве

Перебои с водоснабжением начались в Киеве после повреждения энергообъекта в регионе. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
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