С виду с жару: россияне стали вдвое чаще покупать машины для приготовления попкорна

В России стали в два раза чаще покупать гаджеты для приготовления попкорна в домашних условиях. В 2024-м спрос на них вырос более чем в 1,5 раза, а в начале 2025-го — в 2,3 раза, рассказали «Известиям» продавцы бытовой техники и электроники.