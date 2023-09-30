Антидепрессанты не спровоцировали манию у европейских подростков

Американские, британские и шведские ученые изучили когорту европейских подростков с депрессией и выяснили, что прием антидепрессантов не повышает риск развития у них мании или гипомании, как сообщалось в предыдущих исследованиях.
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