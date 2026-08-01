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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Сонько присоединился к МБА-МАИ

Форвард Дмитрий Сонько (25 лет, 197 см) стал игроком МБА-МАИ . Прошлые шесть лет Сонько провел в «Енисее», отыграв 133 матча Единой лиги ВТБ и став капитаном команды.

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