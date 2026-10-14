В Бахчисарайском районе полицейские обнаружили у 49-летнего местного жителя два куста конопли и высушенные части растений общей массой 685,2 грамма.
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