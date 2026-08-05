Финляндия готова запустить уникальное хранилище ядерных отходов

Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) дал добро на эксплуатацию подземного хранилища отработанного ядерного топлива Onkalo — оно расположено неподалёку от АЭС «Олкилуото» в западной части Финляндии.
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