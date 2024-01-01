Ванилла SU
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Ванилла SU

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  • валерий лисицын
    Это не лечится, в очень редких случаях возможно улучшение. Так как причина не ясна.Каждый человек хо...
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Холода — совсем не помеха для того, чтобы выглядеть модно и носить стильные аксессуары.

Холода — совсем не помеха для того, чтобы выглядеть модно и носить стильные аксессуары.

﻿﻿Устаревшее правило этикета гласит: чем темнее время суток, тем больше сверкающих украшений можно себе позволить в одном образе.

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