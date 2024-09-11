В Барнауле больше всего командировки любят замужние женщины, имеющие детей

Среди мужчин командировки чаще всего нравятся холостым и бездетным Двое из трех барнаульцев любят ездить в командировки, больше всего - замужние россиянки, имеющие детей, и одинокие мужчины, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.