Для разных целей: в России возрос спрос на SIM-карты зарубежных операторов

За последний год в России сильно вырос спрос на покупку SIM-карт зарубежных операторов. Если в 2023-м на отечественных сотовых сетях было зарегистрировано чуть более 600 тысяч таких подключений, то теперь — около миллиона.
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