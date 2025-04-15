По каким признакам понять, что кошка вас действительно любит

Многие владельцы кошек хоть раз задумывались: а любит ли меня мой питомец по-настоящему? Ведь кошки нередко ведут себя независимо, словно живут своей отдельной жизнью и лишь временами снисходят до общения с человеком.
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