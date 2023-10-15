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Закон и Порядок

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Наземная операция Израиля в Газе переносится из-за погоды

Наземная операция Израиля в Газе переносится из-за погоды

NYT: Израиль перенес наземную операцию в Газе на несколько дней из-за погоды ЦАХАЛ перенесла запланированную на выходные наземную операцию в секторе Газа из-за облачной погоды, которая может помешать операторам беспилотников обеспечивать поддержку с воздуха, рассказали NYT израильские офицерыФото: Gil Eliyahu / Reuters Израиль планировал начать наземную операцию в секторе Газа в выходные, но перенес ее «на несколько дней» из-за погоды, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных израильских офицеров.

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