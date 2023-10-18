Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны «Прожектор»

Проект включает реконструкцию и строительство порядка 3,4 км дорог Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, как преобразится территория промзоны «Прожектор» площадью около 200 га в районе Перове.
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