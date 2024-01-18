В Перми совершил экстренную посадку самолет Сургут - Москва

Самолет, следовавший из Сургута в Москву, совершил экстренную посадку в Перми из-за агрессивного поведения одного из пассажиров, сообщает официальный Telegram-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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