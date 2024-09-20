Депутаты челябинского заксобрания поделились мнением об инаугурации Текслера

Депутаты заксобрания Челябинской области, 20 сентября присутствовавшие на церемонии вступления Алексея Текслера в должность губернатора, поделились впечатлениями и ожиданиями от работы Текслера во второй срок его полномочий.
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