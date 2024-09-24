Акции в Китае выросли после принятия крупнейшего пакета экономических мер

Народный банк Китая представил широкий пакет мер стимулирования экономики. Вводятся льготы по ипотечным кредитам на $5,3 трлн, снижены требования по резервированию для банков, для фондового рынка будут предоставлены $113 млрд для поддержки ликвидности.
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