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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции в Китае выросли после принятия крупнейшего пакета экономических мер

Народный банк Китая представил широкий пакет мер стимулирования экономики. Вводятся льготы по ипотечным кредитам на $5,3 трлн, снижены требования по резервированию для банков, для фондового рынка будут предоставлены $113 млрд для поддержки ликвидности.

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