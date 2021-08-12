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Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета Ми-8

Пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке доставляют в медицинские учреждения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края - министр специальных программ Камчатского края Александр Заболиченко.

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