Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета Ми-8

Пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке доставляют в медицинские учреждения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края - министр специальных программ Камчатского края Александр Заболиченко.
Пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке доставляют в медицинские учреждения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края - министр специальных программ Камчатского края Александр Заболиченко.
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