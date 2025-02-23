Лиза Василенко дала понять, что думает о новом альбоме Моргенштерна* на фоне слухов о расставании

Сейчас Моргенштерн* находится в рехабе, что вовсе не мешает его активности. Оттуда рэпер уже успел выпустить новый альбом и провести исповедальный стрим, в котором он откровенно высказался о маниакальной фазе, контракте с дьяволом и арестованном имуществе в России, но вот комментировать личную жизнь все-таки отказался.
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