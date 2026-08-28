Стартовал прием заявок на международную программу «Женщина-лидер. БРИКС»

Стартовал первый образовательный проект для женщин-лидеров из стран БРИКС. Участницы займутся созданием международных инициатив в области образования, развития человеческого капитала и социального предпринимательства.
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