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Стартовал прием заявок на международную программу «Женщина-лидер. БРИКС»

Стартовал прием заявок на международную программу «Женщина-лидер. БРИКС»

Стартовал первый образовательный проект для женщин-лидеров из стран БРИКС. Участницы займутся созданием международных инициатив в области образования, развития человеческого капитала и социального предпринимательства.

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