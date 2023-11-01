Врач полтора часа реанимировал пассажирку в электричке «Нижний Тагил — Екатеринбург». Фото

Врач-кардиолог из городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) Мукамил Сангинов полтора часа поддерживал работоспособность сердечно-сосудистой системы пассажирки, которая потеряла сознание в электричке.
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