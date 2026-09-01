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Жителям Алтайского края чаще всего в России отказывают в автокредитах

Жителям Алтайского края чаще всего в России отказывают в автокредитах

В среднем по стране в июле банки отклонили 67,5% заявок на автокредиты Алтайский край в июле занял первое место среди российских регионов по доле отказов в выдаче автокредитов.

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