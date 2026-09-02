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ЦБ повысил прогноз прибыли банков на 2026 год

ЦБ повысил прогноз прибыли банков на 2026 год

Прибыль российских банков за первое полугодие выросла на 36%, до 2,3 трлн рублей, что позволило Центробанку повысить прогноз на 2026 год до 3,9-4,4 трлн рублей.

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