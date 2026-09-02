ЦБ повысил прогноз прибыли банков на 2026 год

Прибыль российских банков за первое полугодие выросла на 36%, до 2,3 трлн рублей, что позволило Центробанку повысить прогноз на 2026 год до 3,9-4,4 трлн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев перечисл...
- IV Трамп планирует с...
- NK Япония ввела санк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым