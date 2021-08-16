10+ персонажей, у которых оказались ну очень неожиданные прототипы

За героями книг и фильмов часто скрываются реальные люди. Но далеко не все догадываются, например, что один из самых известных персонажей компьютерных игр появился благодаря популярной певице, а легендарный кинозлодей — благодаря пицце пеперони.
За героями книг и фильмов часто скрываются реальные люди. Но далеко не все догадываются, например, что один из самых известных персонажей компьютерных игр появился благодаря популярной певице, а легендарный кинозлодей — благодаря пицце пеперони.
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