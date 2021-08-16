Проба 2

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Козина (Дейнега)
    Такие люди в каждой бочке - затычка. Не просят, не лезь. Но ведь как здорово изумить людей в автобусе своим геройство...Личная история о ...
  • Назарова Галина
    ???13 актеров и актр...
  • людмила коптякова
    Кто сказал что мы не выносим фразу:"Все будет хорошо?" Я даже сама себе её часто повторяю и мне она очень даже нравит...Что такое токсичн...

10+ персонажей, у которых оказались ну очень неожиданные прототипы

10+ персонажей, у которых оказались ну очень неожиданные прототипы

За героями книг и фильмов часто скрываются реальные люди. Но далеко не все догадываются, например, что один из самых известных персонажей компьютерных игр появился благодаря популярной певице, а легендарный кинозлодей — благодаря пицце пеперони.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх