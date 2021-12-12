Что такое тревога в психологии?

Тревога — состояние психики, при котором активизируются защитные реакции с целью предотвращения потенциально опасной ситуации, однако причины данного состояния как правило неочевидны, неизвестны и необъяснимы.
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