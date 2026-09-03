Жена рассказала о состоянии туриста из Хабаровска, впавшего в кому в Таиланде

Мужчина из Хабаровска, попавший в больницу в Таиланде, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту 360.
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