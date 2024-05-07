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Назад в будущее: стратегии и технологии, которые станут драйверами развития

Назад в будущее: стратегии и технологии, которые станут драйверами развития

Участники секции: Алексей Федин, исполнительный директор Magnetto.pro (модератор); Кристина Лайус, директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами сейлз-хаус «СберСеллер»; Анжела Федорченко, генеральный директор Weborama; Артем Паулкин, операционный директор направления Brandformance Perfluence; Наталья Павликова, начальник департамента маркетинга «Газпром Бонус»;&nbsp; Александр Комаров, заместитель генерального директора по планированию и размещению рекламы коммуникационное агентство «Аура»; Александр Степанов, CEO Digital Budget; Сергей Ефимов, директор по стратегическому и продуктовому развитию OMD Resolution.

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